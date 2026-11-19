El presunto autor avisó a la Policía Nacional y entregó las llaves del piso. Es el séptimo crimen machista del año en la Comunidad de Madrid.

La Policía Nacional detuvo la noche del miércoles en Parla a un hombre de 62 años que había llamado él mismo para confesar que acababa de matar a su pareja, una mujer de 47 años, en el domicilio que ambos compartían. El caso, que investiga el grupo de Homicidios, se suma a la lista de crímenes machistas registrados este año en la región.

Una llamada y una entrega voluntaria

Según la reconstrucción de los hechos difundida por El Mundo, el hombre, de origen ecuatoriano, telefoneó a la Policía Nacional para comunicar lo ocurrido, salió después de la vivienda e interceptó en la calle a un coche patrulla. A los agentes les entregó las llaves del piso con una frase que recogen los investigadores: "He degollado a mi pareja. Aquí están las llaves. Podéis comprobarlo".

Tras su detención, los policías accedieron al inmueble, un bajo de la calle Getafe, y encontraron a la mujer tendida boca arriba en el suelo de la entrada. Presentaba varias heridas incisas, entre ellas un corte profundo en el cuello y lesiones en la cara, según la información facilitada por el servicio de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. Los sanitarios del SUMMA 112 que se desplazaron hasta el lugar únicamente pudieron confirmar el fallecimiento.

Un menor atendido por los psicólogos de emergencias

Poco después de la llegada de los equipos de emergencia se presentó en la vivienda el hijo de la víctima, un adolescente de 17 años. Fue atendido por una psicóloga del SUMMA 112 en el momento en que se le comunicó la muerte de su madre. El detenido, según las fuentes citadas, era su padrastro y tiene varios hijos de una relación anterior.

De la investigación se han hecho cargo el grupo V de Homicidios de la Policía Judicial y la Brigada de Policía Científica, encargada de la inspección ocular del domicilio y de la recogida de indicios. El hombre permanece detenido a la espera de pasar a disposición judicial y rige, como en cualquier procedimiento penal, la presunción de inocencia hasta que haya sentencia.

Sin denuncias previas

Las fuentes policiales señalan que no constaban denuncias previas de la mujer contra su pareja, un dato habitual en este tipo de casos: la mayoría de las víctimas mortales de violencia machista no había acudido antes a comisaría ni al juzgado, lo que impide que los sistemas de seguimiento de riesgo activen protección.

De confirmarse el carácter machista del crimen, sería la séptima mujer asesinada por su pareja o expareja en la Comunidad de Madrid en lo que va de año y la número 45 en el conjunto de España. El registro oficial, que arrancó en 2003, elevaría así su balance total a 1.387 víctimas mortales.

Dónde pedir ayuda

El teléfono 016 atiende de forma gratuita y confidencial a víctimas de violencia machista y a su entorno las 24 horas, en varios idiomas, y no deja rastro en la factura telefónica, aunque sí en el historial del dispositivo. También existe atención por WhatsApp y por correo electrónico, además de los recursos municipales de la región: muchos ayuntamientos cuentan con puntos y centros de atención a la mujer donde se ofrece asesoramiento jurídico y acompañamiento psicológico, como los talleres de prevención de la violencia machista que programan algunos consistorios madrileños.

En caso de emergencia, el número al que llamar es el 112.