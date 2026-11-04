Un hombre de 25 años sufrió cinco heridas de arma blanca y fue atropellado de madrugada en la calle Marcelo Usera. La Policía Nacional investiga lo ocurrido.

Un hombre de 25 años resultó herido grave la madrugada de este miércoles en la calle de Marcelo Usera, en el distrito de Usera, tras recibir cinco heridas de arma blanca y ser después atropellado. Así lo informó Emergencias Madrid, el servicio que coordina la respuesta de los recursos municipales de urgencia, en un aviso difundido en la red social X y recogido por El Mundo.

Cinco heridas y un torniquete policial

Según el relato del supervisor de guardia del SAMUR, Alberto Chozas, el joven presentaba a la llegada de los sanitarios una herida en el cuello, dos en el tórax, una en el abdomen y otra en la cara posterior de la pierna izquierda. Ninguna de ellas, precisó, tenía características penetrantes, es decir, no habían alcanzado cavidades internas, un detalle relevante para el pronóstico inicial.

Cuando los equipos médicos llegaron al lugar, el herido ya llevaba un torniquete colocado por agentes de la Policía Nacional en el miembro inferior izquierdo, una maniobra de control de hemorragias que puede resultar decisiva en los primeros minutos. Los sanitarios detectaron parámetros analíticos alterados, aunque la ecografía practicada en el lugar resultó normal.

Traslado al hospital e investigación abierta

Tras la estabilización sobre el terreno, el varón fue evacuado a un centro hospitalario, cuyo nombre no ha trascendido. La Policía Municipal facilitó el traslado cortando el paso y despejando el entorno, mientras que la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer qué ocurrió y quién o quiénes participaron en la agresión.

De momento no hay información oficial sobre detenciones ni sobre las circunstancias concretas del suceso: no se ha precisado si la agresión con arma blanca y el atropello están relacionados entre sí ni si se produjeron en el marco de una pelea. Cualquier persona que pudiera ser identificada en el curso de las pesquisas tendría la condición de investigada, amparada por la presunción de inocencia hasta que haya una resolución judicial.

Una de las arterias más transitadas del distrito

La calle de Marcelo Usera es el eje comercial y de tránsito más reconocible del distrito, con una alta densidad de locales, bares y viviendas, y conecta buena parte de los barrios de la zona. Un suceso de madrugada en esta vía genera habitualmente una respuesta coordinada de varios cuerpos, como ocurrió en este caso con la intervención conjunta de Policía Nacional, Policía Municipal y SAMUR-Protección Civil.

El operativo de urgencias del Ayuntamiento de Madrid atiende cada noche decenas de avisos en la ciudad, y la actuación de los agentes antes de la llegada del personal sanitario —como el torniquete aplicado en este caso— forma parte de la formación básica en primeros auxilios que reciben los policías. Conviene recordar que el SAMUR depende del Consistorio, mientras que la atención hospitalaria posterior corresponde a la red sanitaria de la Comunidad de Madrid.

En las últimas semanas, otros episodios violentos en la región han seguido un esquema similar de intervención policial y traslado urgente, como el asalto de varios encapuchados a un comercio en Alcobendas, también en manos de la Policía Nacional.

Madrid Actualidad actualizará esta información si la investigación aporta nuevos datos sobre la autoría o sobre la evolución del estado de salud del herido.