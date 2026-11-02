El fuego se originó en la planta baja de una vivienda unifamiliar, presuntamente por una estufa, y arrasó la segunda planta. No hubo heridos.

Una vivienda unifamiliar de dos plantas en La Hiruela, en la Sierra Norte de la Comunidad de Madrid, ardió este martes sin que se registraran heridos. Hasta el lugar se desplazaron nueve dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, que lograron controlar las llamas y evitar que alcanzaran la casa contigua, según informó Emergencias 112 a Europa Press, en una información recogida por 20 Minutos.

Cómo se produjo el fuego

El aviso entró en el centro de emergencias del 112 en torno a las 19.00 horas. Según la primera valoración de los servicios de emergencia, el incendio se originó en la planta inferior del inmueble, presuntamente a causa de una estufa, una hipótesis que todavía debe confirmarse con la inspección técnica posterior.

Las llamas se propagaron con rapidez hacia los pisos superiores. Los bomberos describieron una elevada carga de fuego —es decir, gran cantidad de material combustible dentro de la casa—, lo que explica la velocidad con la que el incendio ganó terreno. La segunda planta resultó afectada por completo.

Pese a la virulencia del fuego, los efectivos consiguieron atajarlo y frenar su avance hacia la vivienda colindante, un riesgo habitual en los cascos antiguos de los pueblos serranos, donde las casas suelen compartir medianeras y conservan elementos estructurales de madera.

Un municipio pequeño de la Sierra Norte

La Hiruela es una de las localidades más pequeñas y apartadas de la Comunidad de Madrid, situada en el extremo norte de la región, junto a la frontera con Guadalajara. Su reducido tamaño y su distancia respecto a los núcleos urbanos obligan a movilizar recursos desde varios parques de bomberos, lo que ayuda a entender el despliegue de nueve dotaciones para un único inmueble.

El cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid es el que atiende las emergencias en los municipios de la región, mientras que el Ayuntamiento de Madrid dispone de su propio servicio para la capital. Son dos administraciones y dos cuerpos distintos, aunque en episodios de gran magnitud pueden colaborar.

Estufas y calefacciones: el riesgo del otoño

Con la llegada del frío se multiplican los avisos por incendios domésticos vinculados a sistemas de calefacción: estufas eléctricas, de gas, de leña, braseros y radiadores portátiles. Los servicios de emergencia insisten cada temporada en una serie de precauciones básicas:

No colocar estufas cerca de cortinas, sofás, mantas o muebles de madera.

No dejar nunca aparatos de calor encendidos al salir de casa o al irse a dormir.

Revisar el estado de los tubos y las conexiones de las estufas de gas antes de usarlas.

Limpiar periódicamente las chimeneas y los conductos de salida de humos.

Instalar detectores de humo, especialmente en viviendas de varias plantas, donde el fuego asciende con rapidez.

En las casas de dos o más alturas, como la afectada en La Hiruela, el humo y el calor suben por el hueco de la escalera y pueden hacer inhabitable la planta superior en pocos minutos, incluso antes de que las llamas lleguen hasta allí. De ahí la importancia de avisar cuanto antes al 112 y salir del inmueble sin tratar de recuperar objetos.

Sin daños personales

El balance final del episodio, según Emergencias 112, se limita a los daños materiales en la vivienda, con la segunda planta totalmente afectada. No fue necesaria la asistencia sanitaria a ninguna persona. Los bomberos permanecieron en el lugar hasta asegurar que no quedaban rescoldos que pudieran reavivar el fuego, un trabajo que en viviendas con estructuras de madera puede prolongarse horas después de extinguidas las llamas.