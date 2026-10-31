El atraco ocurrió el miércoles a plena luz del día en la calle Santiago Apóstol. Los asaltantes huyeron en un Seat León que, según una vecina, estaba robado.

Un grupo de cuatro encapuchados asaltó el pasado miércoles, en pleno día, un establecimiento de compraventa de artículos de segunda mano en Alcobendas. El suceso, recogido por 20 Minutos a partir de un vídeo grabado por un testigo y de la información del Diario de Alcobendas, ha corrido por las redes sociales del municipio y está siendo investigado por la Policía.

Qué se ve en el vídeo

Las imágenes, grabadas por un testigo presencial desde el exterior, muestran a tres personas con la cara cubierta saliendo a la carrera del comercio, situado en la calle Santiago Apóstol. Los tres se suben a un turismo donde les esperaba un cuarto implicado al volante. El vehículo, un Seat León plateado, abandona la zona acto seguido.

El establecimiento es una tienda de la cadena Cash Converters, dedicada a la compra y venta de artículos usados, un tipo de negocio que maneja efectivo y objetos de pequeño tamaño y alto valor —teléfonos, consolas, joyas o relojes— y que por ese motivo resulta especialmente atractivo para este tipo de asaltos.

Qué se sabe y qué no

De momento no ha trascendido el botín. No se ha precisado qué objetos o qué cantidad de dinero se llevaron los asaltantes, ni si hubo violencia o intimidación sobre los empleados o los clientes que se encontraban dentro en ese momento. Tampoco consta que haya heridos.

La investigación está en manos de la Policía, que trabaja con el vídeo difundido y, previsiblemente, con las grabaciones de las cámaras del propio establecimiento y de la zona. No hay detenidos conocidos hasta el momento. Conviene recordar que, mientras no haya identificaciones y una resolución judicial, cualquier persona que pudiera ser localizada tiene la condición de presunto autor y le ampara la presunción de inocencia.

El coche, presuntamente robado

Un elemento añadido es el del vehículo de la huida. En los comentarios al vídeo difundido en redes, una joven asegura que el Seat León pertenece a su hermana y que se lo habían sustraído antes del atraco. En su mensaje pide ayuda para localizarlo: reclama que quien tenga información sobre el paradero del coche o sobre los asaltantes se ponga en contacto con ella. Esa versión no ha sido confirmada oficialmente por fuentes policiales.

El uso de un vehículo sustraído para cometer un robo y deshacerse de él después es una práctica habitual en este tipo de golpes rápidos, porque dificulta el rastreo por matrícula y rompe el vínculo con los autores. Si se confirma, al atraco se sumaría un segundo delito previo por la sustracción del turismo.

Qué hacer si eres testigo

En casos así, la recomendación policial pasa siempre por no intervenir, alejarse del lugar y llamar al 112 aportando el máximo detalle posible: número de personas, descripción de la ropa, dirección de la huida y, sobre todo, matrícula y modelo del vehículo. Difundir vídeos en redes puede ayudar a que el caso se conozca, pero no sustituye a la denuncia ni al aviso inmediato a los agentes, que es lo que permite activar un dispositivo de búsqueda en caliente.

El episodio llega en un momento en que la seguridad del pequeño comercio vuelve a estar en el debate público en la región, desde los robos en locales hasta episodios como el robo del sagrario de una parroquia de Parla. Alcobendas, con más de 120.000 habitantes y uno de los principales polos empresariales del norte de la Comunidad, no suele registrar hechos de este tipo en horario comercial, lo que explica el impacto que ha tenido el vídeo entre los vecinos.