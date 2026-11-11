La Policía Nacional arrestó a tres jóvenes en Marqués de Viana con alicates y guantes. Los cortes de cable obligaron a regular el tráfico a mano en varios cruces.

Tres jóvenes de 24 y 25 años fueron detenidas este miércoles al mediodía en el distrito de Tetuán, acusadas de sabotear varios semáforos durante la jornada de huelga general. Los daños dejaron fuera de servicio los dispositivos en cruces con mucho tráfico y obligaron a la Policía Municipal a dirigir la circulación a mano mientras los operarios reparaban las averías. La información fue adelantada por El Mundo.

Sorprendidas junto al armario de control

Según el relato policial, el arresto se produjo en la calle de Marqués de Viana, cuando una patrulla del Grupo de Atención Ciudadana de la Policía Nacional detectó a un grupo de personas encapuchadas manipulando el cajetín de un semáforo. Era aproximadamente la una y media de la tarde. Los agentes intervinieron de inmediato y lograron detener a tres de las presuntas implicadas; el resto del grupo consiguió huir del lugar.

Las tres mujeres llevaban encima herramientas, alicates y guantes que, según las primeras diligencias, habrían utilizado para dañar las instalaciones. Se les atribuye un presunto delito contra la seguridad vial. Al tratarse de una investigación en curso, rige la presunción de inocencia hasta que haya una resolución judicial.

Una docena de semáforos afectados

Las primeras pesquisas apuntan a que a lo largo de la mañana se registraron sabotajes en al menos una docena de semáforos del distrito. Los puntos afectados se concentraron en cruces especialmente transitados de Bravo Murillo, el Paseo de la Dirección y la propia calle de Marqués de Viana, tres ejes que ordenan buena parte del tráfico norte-sur de Tetuán.

El método, según fuentes policiales, consistía en cortar los cables del interior de los armarios de control, lo que deja los semáforos sin funcionamiento. Con los dispositivos apagados, los agentes de la Policía Municipal tuvieron que situarse en varios cruces para regular manualmente la circulación mientras los equipos de mantenimiento del Ayuntamiento reponían el servicio.

La investigación sigue abierta

Los agentes han solicitado las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona para tratar de identificar a las demás personas que participaron en los ataques al mobiliario urbano. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas identificaciones a partir de ese material.

Los hechos coincidieron con la jornada de huelga general, una circunstancia que multiplica el impacto de cualquier incidencia en la vía pública: con menos frecuencias de transporte y más desplazamientos alternativos, un cruce sin semáforo en una arteria como Bravo Murillo genera retenciones en cadena con rapidez. No consta, por el momento, atribución de los hechos a ninguna organización.

Qué supone para el barrio

Tetuán es uno de los distritos más densos de la capital y sus principales ejes soportan tráfico de paso además del vecinal. La avería simultánea de varios semáforos no solo afecta a los coches: también complica el cruce a peatones mayores y a quienes se mueven con carritos o movilidad reducida, que dependen del ciclo semafórico para atravesar calzadas anchas.

Las reparaciones de este tipo de instalaciones corren a cargo de los servicios municipales, que deben reponer el cableado dañado dentro de los armarios de control. El Ayuntamiento no ha detallado por el momento el coste de los arreglos ni el tiempo total que los dispositivos estuvieron fuera de servicio.

En las últimas semanas, la capital ha vivido otros episodios de tensión en el espacio público, como el desalojo policial de la acampada de Sol, con intervención de la Policía Nacional y varias detenciones.