La entidad celebra medio siglo en Tetuán: del tardofranquismo a la batalla contra los pisos turísticos, la gentrificación y la tala de la arboleda de AZCA.

La Asociación Vecinal Cuatro Caminos-Tetuán ha celebrado sus cincuenta años con una semana de actividades que terminó en verbena en la plaza del Poeta Leopoldo de Luis. Teatro comunitario, cine, una actividad con un colegio público y una exposición fotográfica en el Centro Cultural José Espronceda sirvieron de repaso a medio siglo de reivindicaciones en el distrito. No es casualidad el escenario: tanto la plaza como el centro cultural existen gracias a la presión vecinal.

De la calle Ofelia Nieto a la legalización

El origen de la entidad se remonta a mayo de 1976, cuando militantes del Partido Comunista de España que se reunían en un local de la calle Ofelia Nieto impulsaron, junto a otros vecinos, la creación de la asociación. Así lo relata José María Carrascal, uno de los fundadores y su miembro más veterano, en una entrevista grabada con motivo del aniversario y recogida por elDiario.es Madrid en su sección Somos Tetuán.

El primer presidente fue Fernando García, que se mantuvo muchos años en el cargo y falleció el año pasado a los 102 años. Entre los fundadores figuraron nombres conocidos como los políticos Nicolás Sartorius y Natalia Calamay, la actriz Aurora Bautista o el filósofo Carlos París, que hoy da nombre a unos jardines del distrito a propuesta de la propia asociación.

El nombre completo, poco utilizado, es Asociación de Vecinos Solidaridad de Cuatro Caminos-Tetuán: el sobrenombre era un requisito que imponía el entonces gobernador civil de Madrid, Juan José Rosón, para legalizar estas entidades. La legalización llegó el 3 de mayo de 1977. Los primeros años de la democracia no fueron sencillos; Carrascal recuerda las advertencias que recibió de vecinos de derechas del barrio el día del golpe de Estado de 1981.

Hospitales, casas de baños y realojos

Durante décadas la asociación ha aparecido en las noticias sobre las mejoras del distrito. Pelearon por la conservación del Hospital de Jornaleros de Maudes —junto a la asociación chamberilana El Organillo—, por la Casa de Baños de Bravo Murillo y por los realojos de vecinos de distintas zonas de Tetuán, un distrito cuyo caserío ha cambiado de forma radical y a veces traumática.

También han trabajado desde la reflexión urbanística, con el estudio elaborado en la Universidad Popular de Bellas Vistas en 2010, y desde la gestión directa a través del Plan de Barrio de Bellas Vistas, una partida municipal en la que las vecinales llevan la iniciativa. Con ese mecanismo se financió una de las fases de la reforma de la plaza del Poeta Leopoldo de Luis.

No siempre salen las cuentas. El presidente actual, Antonio Granero, compara los presupuestos participativos con un pedido por internet que llega distinto al de la foto: cita las obras de aceras en las calles Tablada, Muller y Hierbabuena, donde su propuesta aprobada contemplaba retirar plazas azules y plantar árboles.

Vivienda turística, gentrificación y AZCA

El frente principal hoy es la vivienda. “El reto fundamental de este distrito es el aumento de los precios de la vivienda y el proceso de gentrificación que expulsa a vecinos de toda la vida”, resume Granero, que sitúa la presión de los pisos turísticos sobre todo en los barrios próximos a la línea 1 de Metro. La asociación pidió que el Plan Reside prohibiera estos alojamientos en los bajos comerciales de Tetuán, una petición respaldada por el pleno del distrito que finalmente no se incorporó, pese a ser el cuarto distrito más afectado.

Otros asuntos abiertos: la defensa de la arboleda de AZCA, con 400 ejemplares de cuarenta años amenazados por la remodelación prevista, el apoyo a quienes se enfrentan a desahucios en el entorno del PERI Tiziano-Dulcinea y la reclamación de que un solar de uso deportivo de esa zona sea realmente público. El precedente que no quieren repetir es el del polideportivo de Cuatro Caminos, de gestión privada. El debate sobre el encarecimiento de la vivienda enlaza con otras reclamaciones del movimiento vecinal madrileño, como las alegaciones vecinales al IBI y los pisos vacíos.

Una casa común del barrio

La directiva que gobierna desde 2018 ha hecho de la colaboración su marca: talleres, excursiones anuales, más de doscientos salvoconductos emitidos durante la pandemia para que jóvenes ayudaran a mayores y enfermos, y firmas conjuntas con la Asociación Vecinal Ventilla-Almenara o Espacio Bellas Vistas en campañas como la instalación de ascensores en las líneas 1 y 9 de Metro. También prestan su CIF a colectivos sin constituir para que tengan voz institucional, desde grupos de patrimonio hasta familias neurodivergentes que piden un espacio de bajo estímulo en la cabalgata de Reyes del distrito.

“La asociación en estos 50 años ha sido una de las herramientas históricas del movimiento vecinal en el distrito”, resume Granero, que anuncia próximas jornadas para captar nuevos socios.