El joven se precipitó desde la cubierta de un bloque de seis plantas en la calle Casarabonela, en el barrio de San Fermín. Está ingresado en el 12 de Octubre.

Un trabajador de 21 años ha resultado herido de gravedad este viernes al caer desde unos 18 metros de altura mientras trabajaba en la cubierta de un edificio de viviendas en el distrito de Usera. Pese a la altura de la caída, el joven sobrevivió y fue trasladado con vida a un hospital.

Qué ocurrió

Según la información facilitada por los servicios de emergencias de la Comunidad de Madrid y recogida por elDiario.es Madrid, el accidente se produjo alrededor de las 8.45 horas en un bloque de seis plantas de la calle Casarabonela, en el barrio de San Fermín. El obrero se encontraba realizando trabajos en el tejado cuando se precipitó al vacío.

Hasta el lugar se desplazaron sanitarios del Summa 112, que atendieron al herido en el propio punto del accidente. Presentaba varios politraumatismos y, una vez estabilizado, fue evacuado con pronóstico grave al Hospital Universitario 12 de Octubre, el centro de referencia para el sur de la capital y uno de los que cuenta con unidad de politraumatizados.

Investigación abierta

De las diligencias se ha hecho cargo la Policía Municipal de Madrid, con intervención también de la Policía Nacional. Habrá que determinar en qué condiciones se desarrollaban los trabajos en la cubierta y si existían las medidas de protección colectiva e individual que exige la normativa de prevención de riesgos laborales para tareas en altura: líneas de vida, puntos de anclaje, arneses, redes o barandillas perimetrales.

En accidentes de este tipo suele intervenir además el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid, el organismo autonómico encargado de inspeccionar las condiciones de seguridad en las obras. Al cierre de esta información no había más detalles sobre la empresa para la que trabajaba el joven ni sobre el tipo de actuación que se estaba realizando en el edificio.

Las caídas en altura, la primera causa de muerte en la construcción

Los trabajos en cubiertas y tejados concentran buena parte de los accidentes graves y mortales del sector de la construcción. Las caídas de altura siguen siendo el principal riesgo en rehabilitación de edificios, un tipo de obra muy habitual en los barrios con parque residencial antiguo del sur de Madrid, donde abundan los bloques levantados entre los años cincuenta y setenta.

San Fermín, uno de los seis barrios del distrito de Usera, es precisamente una zona de vivienda construida en esas décadas, con numerosos edificios que han ido pasando por procesos de reforma de fachadas, cubiertas y aislamiento en los últimos años.

Qué se sabe y qué no

El herido es un hombre de 21 años y se encontraba trabajando en la cubierta del inmueble.

y se encontraba trabajando en la cubierta del inmueble. La caída fue de alrededor de 18 metros, la altura equivalente a un bloque de seis plantas.

Fue atendido en el lugar y trasladado con pronóstico grave al 12 de Octubre.

No ha trascendido la empresa implicada ni las causas concretas de la caída, que investiga la Policía Municipal.

La información original fue publicada por elDiario.es Madrid, a partir de los datos difundidos por Emergencias de la Comunidad de Madrid.